تراجع سعر صرف الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم الإثنين مسجلًا 6.19 دينار مقارنة بـ6.24 دينار الأحد، كما سجل سعر صرف اليورو تراجعا إلى مستوى 6.67 دينار مقابل 6.72 دينار الأحد، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.55، وكذلك سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.

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وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» تراجعا طفيفا إلى 297 دينارًا مقابل 298 دينارًا الأحد.

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد، إذ تراجع سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل6.11 دينار الأحد.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، انخفض متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.