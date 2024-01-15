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ضبط 4 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:54 مساء
ضبط 4 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة بالمرج
مضبوطات عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي في المرج، 15 يناير 2024. (مديرية أمن المرج)
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أعلنت مديرية أمن المرج ضبط أربعة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعطايها.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة المرج بلاغا بنشاط المتهمين الأربعة في حي الأكواخ بمنطقة كاف، ما تسبب في إزعاج السكان، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ضبط مخدرات وأدوات تعاطي بحوزة المتهمين
واستهدف رجال التحري بالمديرية المتهمين الأربعة، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وآلات تعاطٍ وسلاح أبيض وقنينة خمور.

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وأحال رجال الأمن المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص بعد أخذ أقوالهم لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

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