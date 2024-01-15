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ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن الخطف وعمليات الهجرة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 12:55 مساء
ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن الخطف وعمليات الهجرة في بنغازي
تشكيل عصابي من باكستانيين تورطوا في جرائم خطف وابتزاز، 15 يناير 2024. (أمن بنغازي)
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ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا من باكستانيين امتهنوا جرائم الخطف والابتزاز، إضافة إلى تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وتلقى القسم بلاغا من فتى باكستاني يبلغ من العمر 14 عاما، أفاد بتعرض والده وصديقه للخطف في شارع البيبسي بمنطقة بوعطني، حيث جرى تكليف فريق من أعضاء التحري بالتحقيق في الواقعة، وجمع معلومات حول أماكن تردد المفقودين، وتأكد الفريق من تعرضهما للخطف، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن شخصا تواصل مع زوجة المخطوف، وطلب منها فدية مليون و900 ألف روبية باكستانية مقابل إطلاقه، وأرسل رقم حساب بنكي باكستاني لتحويل المبلغ عليه، مهددا بقتله في حال تخلفهم عن الدفع.

الخاطف هو صديق المجني عليه
وكشفت التحقيقات أن الخاطف هو صديق المجني عليه، واحتجزه في مزرعة، حيث جرى مداهمتها بعد أخذ إذن النيابة العامة وتحرير المخطوف، وضبط الخاطف إضافة إلى ستة أشخاص آخرين يتناوبون على حراسة المخطوف.

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وأوضح البيان أن الجناة كانوا يخططون فور حصولهم على الفدية للتوجه إلى مدينة زوارة، ومن ثم يتجهون إلى إيطاليا في رحلة هجرة غير نظامية.

وأقرّ المتهمون بارتكابهم عمليات الخطف والابتزاز، وتورطهم في تنظيم رحلات لمهاجرين غير نظاميين إلى دول أوروبا عبر تسلمهم مبالغ في حسابتهم الخارجية لكل فرد، بواقع 4500 دولار، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم الخطف وتهريب البشر والاتجار بهم.

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