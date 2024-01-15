مداهمة وكر به أسلحة ومخدرات وخمور في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

داهم عناصر مديرية أمن بني وليد فجر اليوم الإثنين، وكرا استُخدم في أنشطة إجرامية، حيث عثر بداخله على أسلحة وذخائر ومخدرات وكحول.

جاء ذلك بناء على قرار للنيابة العامة، حيث جرى مصادرة الممنوعات وأيضا مبلغ مالي، إضافة إلى ضبط صاحب المنزل، حسب بيان المكتب الإعلامي للمديرية.

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وقال المكتب إن النيابة باشرت التحقيق مع المقبوض عليه، وجرى وضعه في السجن إلى حين انتهاء التحقيقات.

جانب من المضبوطات عثر عليها خلال مداهمة وكر إجرامي في بني وليد، 15 يناير 2024. (مديرية أمن بني وليد)

جانب من المضبوطات عثر عليها خلال مداهمة وكر إجرامي في بني وليد، 15 يناير 2024. (مديرية أمن بني وليد)

جانب من المضبوطات عثر عليها خلال مداهمة وكر إجرامي في بني وليد، 15 يناير 2024. (مديرية أمن بني وليد)

جانب من المضبوطات عثر عليها خلال مداهمة وكر إجرامي في بني وليد، 15 يناير 2024. (مديرية أمن بني وليد)