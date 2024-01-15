عودة الكهرباء في منطقة السواوة بعد انقطاعها جراء الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى منطقة السواوة بعد انقطاعها جراء هطول الأمطار مساء أمس الأحد.

ونفذت الكوادر الفنية بفرقة صيانة الخطوط الهوائية بدائرة توزيع سرت تواصل أعمال إصلاح طارئة على الخط الغربي من المحطة رقم 94 بالسواوة الذي تعرض للفصل نتيجة الظروف الجوية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وأشار البيان إلى مشاركة الكوادر الفنية بمكتب الصيانة السريعة السواوة في إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.