«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، وعلى الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، وغربية على ساحل الخمس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 متر على ساحل شحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية وتكون غربية على ساحل الخمس تتحول بعد ظهر الغد إلى شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر وجيدة على ساحل زوارة.