حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 15 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح نشطة اليوم الإثنين على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة مما يتسبب في إثارة الغبار على بعض الأماكن ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم خاصة على المنطقة من بنغازي إلى طبرق قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة الأربعاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و22 درجة مئوية.