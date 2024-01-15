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«الحكم المحلي»: إقامة ملتقى مديرات مكاتب تمكين المرأة فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:57 صباحا
«الحكم المحلي»: إقامة ملتقى مديرات مكاتب تمكين المرأة فبراير المقبل
اجتماع مديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات، 14 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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أعلنت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» شادية عريبي إقامة ملتقى لمديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة بالبلديات خلال مطلع فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال لقائها أمس الأحد مع عدد من مديرات تلك المكاتب في البلديات، لمناقشة خطط عملهن للعام الجاري وآليات تنفيذها والصعوبات التي تواجههن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وناقش اللقاء آلية صرف القيمة المالية التي خصصتها وزارة الحكم المحلي لمكاتب دعم وتمكين المرأة بالبلديات وفق البرامج والمشاريع التنموية، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من مشروع المشاركة المجتمعية الذي وضعته الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية.

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