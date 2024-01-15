شاهد في «اقتصاد بلس».. انخفاض التضخم في ليبيا إلى 2.4% خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاعة على «قناة الوسط» (wtv)، الأحد، تطورات ملف رفع الدعم عن المحروقات في ضوء إطلاق «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» منظومة الاستعلامي الوطني بالخصوص.

وأبرزت الحلقة بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن انخفاض التضخم في ليبيا خلال العام 2023 إلى 2.4%، واستقرار الأسعار طوال العام باستثناء شهري يناير وفبراير اللذين شهدا ارتفاعًا في التضخم إلى 3.8%.

وشمل الانخفاض خلال مدة المؤشر المشروبات والتبغ والملابس والنقل والسلع الغذائية وأما أسعار الفنادق والمطاعم فشهدت ارتفاعا بسيطا. وسلطت الحلقة الضوء على أراء خبراء يرون أن بيانات التضخم الصادرة عن المصرف المركزي تختلف عن الواقع إذ قالوا إن الأسعار زادت خلال الربع الأخير من العام بنسبة تصل إلى 20% نتيجة قفزات سعر صرف الدولار.

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