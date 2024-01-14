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الضرائب تسهم بـ65% من الإيرادات السيادية خلال 2023.. و5% للمحروقات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 11:38 مساء
الضرائب تسهم بـ65% من الإيرادات السيادية خلال 2023.. و5% للمحروقات
صورة مركبة لشعار وزارة المالية مع غلاف تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عنها. (بوابة الوسط)
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بلغت إيرادات بيع المحروقات خلال العام 2023 نحو 179 مليونًا و995 ألفًا و249 دينارًا بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات السيادية المقدرة بـ3 مليارات و880 مليونًا و670 دينارًا، وفق وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وأظهر تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن الوزارة للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، أن الضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية تصدرة بند الإيرادات السيادية بنسبة 65% محققه مليارين و538 مليونًا و800 ألف و35 دينارًا، في وتلتها إيرادات الاتصالات مع 506 ملايين و726 ألفًا و253 دينارًا بنسبة 13%.

كم بلغت رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023؟
«المالية»: 24.7 مليار دينار قيمة الترتيبات الاستثنائية لمؤسسة النفط و«الكهرباء» خلال 2023
«المالية»: 59.99 مليار دينار إجمالي الإنفاق على الرواتب خلال 2023
«المالية»: 126.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 2023.. و125.7 مليار نفقات

ثم إيرادات الجمارك مع 333 ألفًا و38 ألفًا و181 دينارًا بنسبة 9%، ورسوم خدمات وإيرادات أخرى مع 321 مليونًا و701 ألفًا و637 دينارًا بنسبة 8%.

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