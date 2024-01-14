اختتام فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي احتضنتها العاصمة طرابلس على مدى يومين.

وشارك في هذه النسخة أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 30 دولة، يمثلون ضعف المشاركين في النسخة الأولى التي عُقِدت العام 2021، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية.

- مؤسسة الاستثمار تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

- شاهد.. اليوم الثاني في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

- الدبيبة يبحث مع شركات أجنبية «استثمار إمكانات ليبيا النفطية»

- عون: 30% من مساحة ليبيا لم تستكشف.. ونأمل حفر بئر في الأيام المقبلة للتأكد من الوقود الصخري

- وزير الطاقة التركي: يجب توسيع علاقاتنا مع ليبيا لتشمل مجال الطاقة

وقال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في اجتماعاته على هامش القمة بممثلي عدد من شركات الطاقة الكبرى إن ليبيا اهتمت بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والتنقيب.

ومثل المشاركين في القمة دول تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والجزائر، وعدد من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، أبرزها «إيني» و«ريبسول» و«توتال» و«وأويل إنفست» و«BGN» و«سوناطراك».

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)

من فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 13 يناير 2024. (حكومتنا)