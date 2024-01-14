شاهد على قناة «الوسط».. ندوة «الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخ ونضال»

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخ ونضال»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين عن أبرز محطات تاريخ الحركة الطلابية في ليبيا.

وتأتي الندوة في إطار سلسلة مشروع «الذاكرة الوطنية» المعروضة على قناة «الوسط» هذه الأيام بالتزامن مع ذكرى استقلال ليبيا وثورة السابع عشر من فبراير 2011.

- اضغط هنا للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة «الوسط»

- للمشاهدة عبر صفحة «فيسبوك».. اضغط هنا

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور عبير أمنينة، ومحمود الكيخيا أحد القيادات الطلابية في الخارج، وعضو مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات التاريخية علي الهازل، والكاتب الصحفي وشاهد عيان على الأحداث الطلابية رضا بن موسى.