الساعدي: هؤلاء المستفيدون من رفع الدعم والقرار لم يُتَّخذ

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة دراسة ملف المحروقات بوزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وسام الساعدي، إن «الفئات الأكثر احتياجًا» هي المستفيدة من عملية الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات، وذلك «بمقابل نقدي عادل» لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار المرتقب في حال جرى تنفيذ القرار الحكومي المرتقب.

وأكد الساعدي في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الأحد، أن الفئة المستحقة للدعم هي «الفئة المحتاجة» التي سيجري تعويضها بمقابل مادي يناسب احتياجاتها، مشيرًا إلى مخاوف المواطنين من «انخفاض القوة الشرائية» وعدم الثقة في الحكومة وإجراءاتها بشأن الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الساعدي إلى أن الحكومة لم تقرر حتى الآن القيمة المستحقة في حال تقرر رفع الدعم عن المحروقات ولا تزال تعمل على دراسة هذه العملية من جميع جوانبها، حيث تجري حاليًا عملية استبيان كامل عبر الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية لاستطلاع رأي المواطنين في هذا المقترح.

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كما أكد الساعدي أن الحكومة «ستكون مع المواطن في جميع الأحوال» حتى لو كانت نتائج استطلاع الرأي العام رافضة لفكرة رفع الدعم، مذكرًا أنه لم يجر حتى الآن اتخاذ أي خطوة من جانب الحكومة نحو رفع الدعم.

وذكر مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة دراسة ملف المحروقات بوزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أنه «في كل الأحوال استبدال الدعم سيكون تدريجيًا وليس سريعًا، وإتاحة الفرصة للمواطن لترتيب أموره، بحيث تكون لديه القيمة المالية التي تمكِّنه من معالجة فارق أسعار المحروقات حال تقرر رفع الدعم عنها».

وأوضح الساعدي أن قرار رفع الدعم سيجري اتخاذه بالتعاون مع الفئات المستحقة وسيجري مراعاة الفئات الأخرى، لكن الحكومة لا تزال حتى الآن في طور دراسة هذا القرار.