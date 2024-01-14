«المالية»: 24.7 مليار قيمة الترتيبات الاستثنائية لمؤسسة النفط و«الكهرباء» خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي الترتيبات المالية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال العام 2023 نحو 17 مليارًا و542 مليونًا و757 ألفًا و387 دينارًا من إجمالي نفقات بلغ 125 مليارًا و726 مليونًا و363 ألفًا و107 دنانير.

جاء ذلك في تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وأظهر التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، أن الترتيبات المالية الاستثنائية للشركة العامة للكهرباء بلغت خلال العام الماضي نحو 7 مليارات و195 مليونًا و666 ألفًا و525 دينارًا.