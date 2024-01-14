«المالية»: 59.99 مليار إجمالي الإنفاق على الرواتب خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تصدَّر بند الرواتب وما في حكمها قائمة نفقات ليبيا العامة خلال العام 2023 بتسجيله 59 مليارًا و998 مليونًا و471 ألفًا و86 دينارًا من إجمالي 125 مليارًا و726 مليونًا و363 ألفًا و107 دنانير.

وأظهر تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، أن نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بلغت 8 مليارات و990 مليونًا و515 ألفًا و488 دينارًا.

وسجلت نفقات بند مشروعات وبرامج التنمية 11 مليارًا و998 مليونًا و955 ألفًا و200 دينار، ونفقات الدعم 19 مليارًا و999 مليونًا و997 ألفًا و421 دينارًا.