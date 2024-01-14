«المالية»: 126.3 مليار إجمالي الإيرادات خلال 2023.. و125.7 مليار نفقات

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت قيمة الموارد المالية العامة خلال العام 2023 نحو 126 مليارًا و370 مليونًا و663 ألفًا و813 دينارًا كان النصيب الأكبر منها للموارد النفطية بواقع 121 مليارًا و692 مليونًا و316 ألفًا و581 دينارًا.

في حين ساهمت الإيرادات السيادية الأخرى بـ3 مليارات و880 مليونًا و261 ألفا و670 دينارًا، والأرصدة الدفترية المرجعة عن سنوات سابقة بنحو 798 مليونًا و85 ألفًا و562 دينارًا، وفق تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

أما بالنسبة للنفقات العامة خلال العام الماضي فقد بلغت 125 مليارًا و726 مليونًا و363 ألفًا و107 دنانير.