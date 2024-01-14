ضبط شاب متهم بالشروع في قتل مواطن ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي إنها تمكنت من ضبط متهم أطلق النيران على مواطن، وشرع في قتله بشارع بيروت.

وأوضحت المديرية، أمس السبت، أن ضبط المتهم جاء «استجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول على متن مركبة آلية نوع (داو كالوس) خضراء اللون قام بمضايقته والرماية عليه بواسطة سلاح ناري بشارع بيروت وإتلاف بعض الأجزاء من مركبته».

وأصدر رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة المقدم عمر البشتي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، فيما توصل أعضاء التحريات إلى معلومات عن المتهم وتحديد هويته والتعميم عليه لدى غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بالمديرية

وبالتعاون مع دورية تابعة لجهاز الأمن الداخلي، جرى ضبط المتهم والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (أ.ب.ص) من مواليد العام 2003 واعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة.