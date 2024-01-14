مد كابلات ضغط عال بطول 14 كيلومترا بداية من محطة بئر الأسطى ميلاد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الشركة العامة للكهرباء مد كابلات ضغط عال «245 كيلو فولت» لمسافة 14 كيلومترا من محطة بئر الأسطى ميلاد في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يمر بمحطة معيتيقة «المقترحة»، ويصل إلى محطة شط الهنشير «220 كيلو فولت»، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وحل جميع المختنقات.

إلى ذلك، واصل فنيو الشركة أعمال إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة في مدينة البيضاء.

انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الشرقية

وأدت الأمطار الغزيرة إلى سيلان بعض الأودية في المدينة، بينما تعرضت بعض خطوط الضغط المنخفض للعطب، ما نتج منه انقطاع التيار الكهربائي.

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وعمدت الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر إلى القيام بالصيانة وإصلاح الأعطال لإعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطع عنها.

من انطلاق أعمال مد كوابل ضغط عال بطول 14 كيلو متر بداية من محطة بئر الأسطى ميلاد، 14 يناير 2024 (شركة الكهرباء)

من انطلاق أعمال مد كوابل ضغط عال بطول 14 كيلو متر بداية من محطة بئر الأسطى ميلاد، 14 يناير 2024 (شركة الكهرباء)

من انطلاق أعمال مد كوابل ضغط عال بطول 14 كيلو متر بداية من محطة بئر الأسطى ميلاد، 14 يناير 2024 (شركة الكهرباء)

من انطلاق أعمال مد كوابل ضغط عال بطول 14 كيلو متر بداية من محطة بئر الأسطى ميلاد، 14 يناير 2024 (شركة الكهرباء)