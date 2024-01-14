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ضبط عضو بتشكيل عصابي لتهريب المخدرات في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 11:10 صباحا
ضبط عضو بتشكيل عصابي لتهريب المخدرات في سرت
مواد مخدرة جرى ضبطها في سرت، 14 يناير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط أحد أفراد تشكيل إجرامي من سكان مدينة سرت بتهمة تهريب المخدرات، ونقلها من مدينة طبرق إلي مدينتي بنغازي وسرت.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ضبط المتهم في كمين محكم، وعثر بحوزته 29 لفافة كبيرة الحجم بنية اللون، يشتبه في كونها مادة الحشيش، عند تفتيش السيارة التي تقله.

وزن اللفافة المشتبه بأنها حشيش
ويُقدر وزن اللفافة بنحو 29 كيلوغراما، وكانت على شكل «عجينة»، ويبدو أنها كانت لغرض إعادة التصنيع ثم التسويق، وفق بيان الجهاز، عقب ضبط المتهم بواسطة عناصر مكتب جمع الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية في البيضاء.

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أوراق المحضر إلى النيابة العامة.
 

مواد مخدرة جرى ضبطها في سرت، 14 يناير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
مواد مخدرة جرى ضبطها في سرت، 14 يناير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
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