أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (14 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.80 دينار من 4.79 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.12 دينار.

- ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (13 يناير 2024)

- ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

- السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني