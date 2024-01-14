أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (14 يناير 2023)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
وارتفع سعر الدولار إلى 4.80 دينار من 4.79 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.12 دينار.
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أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. وبينما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار، تراجع سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار من 0.67 دينار.
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