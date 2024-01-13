فريق هندسي ليبي في النيجر لدعم شبكتها الكهربائية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يزور مهندسون ليبيون متخصصون في مجال الكهرباء النيجر لمساعدتها على تعزيز قدراتها في مجال الطاقة بعدما عانت من انقطاع الشبكة منذ فرض المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا عقوبات ضد نيامي بسبب انقلاب عسكري على الرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء النيجرية، السبت، بأن فريقًا ليبيًا من مهندسي الكهرباء وصل نيامي لتقديم خبراتهم لشركة الكهرباء النيجرية.

وكان في استقبال الفريق وزير النفط والمناجم والطاقة النيجري ماهامان مصطفى باركي باكو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج باكاري ياو سانغاري.

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فريق هندسي ليبي ينقل المهارات لشركة الكهرباء في النيجر

وبعد اللقاء الثنائي مع السلطات، التقى الوفد الليبي مسؤولي شركة الكهرباء النيجرية خلال جلسة عمل، بحسب الوكالة التي قالت إن تواجد «هؤلاء المهندسين الليبيين على الأراضي النيجرية يوفر فرصة فريدة للتعلم ونقل المهارات للمحترفين في هذا القطاع».

بدورها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وصول فريقها الفني المتخصص من خبراء الشركة العامة للكهرباء إلى النيجر لبحث سبل التعاون في مجال دعم شبكة الكهرباء بالنيجر.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن وزارة الكهرباء أوفدت بطلب من النيجر فريقًا فنيًا متخصصًا من خبراء الشركة العامة للكهرباء في مجال إنتاج الطاقة والتخطيط الاستراتيجي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين ليبيا والنيجر.

فريق هندسي ليبي يزور محطات الكهرباء في النيجر

يشار إلى أن الفريق الليبي سيزور محطات التوليد والتحكم الرئيسي والإدارات الفنية لعمل تقرير مفصل عن الوضع العام بشبكة الكهرباء بالنيجر، ورفعه إلى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من احتياطيات النيجر من اليورانيوم والنفط، إلا أنها تعتمد على نيجيريا في تلبية احتياجاتها من الكهرباء. ومع ذلك، منذ وصول قادة الانقلاب إلى السلطة جرى اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون الحاجة إلى لاغوس.

وتسعى النيجر إلى رفع استقلالها الذاتي في مجال الطاقة، وذلك عن طريق تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتحسين شبكات التوزيع. أما الهدف النهائي لهذا التعاون فهو زيادة إمدادات الكهرباء لضمان الاكتفاء الذاتي في البلاد.

وتزامنت زيارة الوفد مع زيارة وزير الخارجية المكلف بالشؤون الأفريقية بحكومة المكلف عيسى منصور، النيجر، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين بمجالي الأمن والهجرة.