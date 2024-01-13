حكومة أسامة حماد: إطلاق مواطنين من مصراتة كانا محتجزين في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها نجحت في الإفراج عن مواطنين اثنين من مدينة مصراتة كانا محتجزين في النيجر لنحو شهرين.

وأوضح بيان للحكومة اليوم السبت أن المواطنين مصطفى سليمان امشيحيت، وصلاح علي امشيحيت عادا إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أن عملية الإفراج عنهما جاءت بعد «تواصل مباشر من رئيس الحكومة أسامة حماد، مع حكومة دولة النيجر الشقيقة».

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ولفتت إلى دور الوزير المفوض للشؤون الأفريقية عيسى عبدالمجيد في إطلاق الاثنين واستلامهما والعودة بهما إلى أرض الوطن بعد أن كانا محتجزينِ منذ قرابة شهرين.

جانب من اجتماع مسؤولين في حكومة أسامة حماد مع نظرائهم من النيجر لإطلاق المواطنين الليبين (حكومة أسامة حماد)

جانب من اجتماع مسؤولين في حكومة أسامة حماد مع نظرائهم من النيجر لإطلاق المواطنين الليبين (حكومة أسامة حماد)