وزير الطاقة التركي: يجب توسيع علاقاتنا مع ليبيا لتشمل مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تملك علاقات ناجحة في عدة ملفات مع ليبيا «ويجب توسيعها لمجال الطاقة».

وأضاف بيرقدار خلال مشاركته في قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» المنعقدة في طرابلس، اليوم السبت، أن «ليبيا مهمة للسوق العالمية وليس لتركيا فقط وذلك لعدة أسباب منها التحديات التي يواجهها مجال الطاقة في العالم بسبب التغير المناخي ووباء كورونا».

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وأشار الوزير التركي إلى تأثر إمدادات الطاقة بسبب الأوضاع العالمية «وقد أصبحت الإمدادات أصعب بكثير من الماضي، ولتخطي ذلك لا بد من العمل على الشراكة الدولية والعالمية، فلا يمكن لدولة أن تعمل وحدها».

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ولفت بيرقدار إلى المشاكل الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات الطاقة، فضلا عن «حرب أوكرانيا وجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين»، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

وتحدث عن أهمية توفير الطاقة النظيفة والبعد عن الهيدروكربونات أو الوقود التقليدي لما فيه من انبعاثات ملوثات. وتابع: «ليبيا لها باع في النفط والغاز والطاقة المتجددة، وبلدنا تملك علاقة ناجحة في عدة ملفات وجبهات ولا بد من توسيعها لمجال الطاقة».