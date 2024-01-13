ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية.

وارتفع الدولار مسجلًا 6.21 دينار من 6.18 دينار الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك اليورو سجل 6.72 دينار مقابل 6.69 دينار الخميس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 7.55 دينار، وهو السعر المسجل في ختام تعاملات الأسبوع. كما لم يطرأ تغير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، إذ سجلا 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.

بينما ارتفع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 298 دينارًا اليوم من 296 دينارًا الخميس.