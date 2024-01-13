عائشة الطبلقي لـ«بوابة الوسط»: لا بد من مناقشة رفع الدعم داخل قبة البرلمان

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

دعت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم السبت، إلى مناقشة قرار رفع الدعم عن المحروقات داخل قبة البرلمان، وتشكيل لجان مختصة من أجل دراسته.

وقالت الطبلقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه يجب مناقشة حيثيات رفع الدعم، ومعرفة نتائجه المستقبلية على المواطن، واستشراف سلبياته إن وجدت على التضخم والأسعار.

واعتبرت النائبة مثل هذه القرارات تحتاج إلى حكومة موحدة للبلاد، لتضع كل الخطط الهادفة لاستفادة المواطن من رفع الدعم.

جدل حول قرار رفع دعم المحروقات

والثلاثاء الماضي، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع لجنة المحروقات: «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتُخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، ولا سيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

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وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الذي حذر في بيان من تبعاته، وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

لاحقًا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عادل جمعة، عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

لجنة برلمانية تعلن الانتهاء من دراسة اقتصادية شاملة حول آثار رفع الدعم

إلى ذلك، أبدت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب اهتمامها بتطورات ملف رفع الدعم عن المحروقات، ورغبتها في الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول الملف بالنظر لآثاره الكبيرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.

وكشف رئيس اللجنة، يوسف العقوري، الانتهاء من إعداد دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة، ونتائج كل خيار، موضحا أنه سيجرى عرضها على الرأي العام خلال ندوة تنظم بمجلس النواب قريبا، وفق ما نشر موقع مجلس النواب.

وقال العقوري إن اللجنة كلفت منذ أشهر خبيرا اقتصاديا بإعداد هذه الدراسة التي اعتمدت على أدوات اقتصادية لقياس أثر قرار رفع الدعم على المتغيرات الاقتصادية الكلية، لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة.