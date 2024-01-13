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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 11:02 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي
رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي. (الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم السبت، على الساحل من الخمس إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية، وتكون بحرية اليوم على درنة، وسرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب، ويكون مضطربا اليوم على ساحل شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.

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