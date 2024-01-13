«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم السبت، على الساحل من الخمس إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.