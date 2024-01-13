حالة الطقس في ليبيا (السبت 13 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء شتوية باردة على غالبية مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي، خاصة على الجبل الأخضر، وتصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المنطقة الممتدة من الزاوية إلى سرت، وتصل أحيانا إلى بعض مناطق الدواخل.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 11 و17 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة بداية من يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول الإثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة والجفرة.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 16 و19 درجة مئوية.