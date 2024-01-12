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«الليبية للحديد والصلب»: توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لأسطوانات غاز الطهي بشراكة تركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 09:58 مساء
«الليبية للحديد والصلب»: توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لأسطوانات غاز الطهي بشراكة تركية
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لأسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب توقيع اتفاقية إنشاء مصنع إنتاج أسطوانات غاز الطهي بالشراكة مع شركة «سانكور» التركية.

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارتها د. محمد عبدالملك الفقيه وقع العقد مع المدير العام للشركة التركية علي كُورتولان.

يهدف المشروع لإنتاج نحو 440 ألف أسطوانة غاز طهي في السنة بنظام عمل وردية واحدة وفق المواصفات الفنية المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط التي ستتولى تصريف وتسويق الكميات كافة.

نقص أسطوانات غاز الطهي يثير الغضب في الجنوب
وأدى نقص أسطوانات غاز الطهي إلى احتجاجات في المنطقة الجنوبية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في إغلاق حقل الشرارة النفطي وإعلان حالة القوة القاهرة عليه.

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والسبت الماضي، قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنها وزعت 19 ألفا من أسطوانات غاز الطهي في الجنوب من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري، مشددة على أنها تعمل على حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي.

«البريقة»: مستمرون في تزويد الجنوب بغاز الطهي
وأضافت الشركة أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 أسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة، مشيرة إلى الحصول على 2450 أسطوانة غاز من مستودع طرابلس النفطي، و900 أخرى من مستودع مصراتة.

كما أكدت «البريقة» وقتها وصول 6 منصات لتعبئة غاز الطهي بشكل فوري لمستودع سبها النفطي خلال الفترة الماضية، متابعة: «فرق العمل ما زالت تعمل لتجهيز المواقع الخاصة بتنصيب هذه المنصات في بلديات الجنوب الليبي».

توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «سانكور» التركية لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي (شركة الحديد والصلب)
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