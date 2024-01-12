بدء إنشاء خزان ترسيب جديد في محطة التحلية بزلطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، اليوم الجمعة، البدء في تنفيذ خزان ترسيب جديد بسعة 600 متر مكعب في محطة التحلية بزلطن.

وأضاف الجهاز في بيان أن الخزان يساهم في الحفاظ على محطة التحلية وضمان جودة إنتاج المياه بمواصفات قياسية.

يجري تنفيذ الخزان بواسطة شركة «أبراج للمقاولات العامة» وبمتابعة مكتب جهاز مشروعات الإسكان بالساحل الغربي، وستكون مهمة الخزان تسهيل عمليات التنقية وإزالة الشوائب الطبيعية مثل الطمي والأتربة والغازات مثل الكبريت.

- توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»

- إنشاء جسر جديد للمشاة أمام جامعة سرت

- تاكيتا: استكمال مشروعات بـ390 مدرسة وإنشاء أخرى جديدة في 2024

وتابع الجهاز: «هذا المشروع جزء من جهود تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات مائية عالية الجودة في ليبيا».

جانب من إنشاء خزان تسريب في محطة التحلية في زلطن (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

محطة التحلية في زلطن (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

جانب من إنشاء خزان تسريب في محطة التحلية في زلطن (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)