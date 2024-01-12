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رفض شحنة جبن موزاريلا قادمة من مصر عبر منفذ مساعد البري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 08:53 مساء
رفض شحنة جبن موزاريلا قادمة من مصر عبر منفذ مساعد البري
كيس من شحنة الجبن القادمة من مصر والمرفوضة في منفذ مساعد البري (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة جبن موزاريلا قادمة من مصر عبر منفذ مساعد البري، وذلك لوجود بكتيريا ليستيريا.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة إن الشحنة تخص العلامة التجارية «يونيفرسال الإيطالية» وتحوي 500 كرتونة بتاريخ تشغيلة الأول من ديسمبر 2023.

عمل رقابي دائم في مختلف المنافذ
ويتواصل عمل رجال الرقابة على المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل دائم، فأواخر ديسمبر الماضي أكد المركر رفض شحنة مشروب طاقة قادمة من كوسوفو عبر ميناء طرابلس البحري.

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وفي 19 ديسمبر، أعلنت مصلحة الجمارك ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران عبر ميناء مصراتة.

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