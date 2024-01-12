لجنة برلمانية تعلن الانتهاء من دراسة اقتصادية شاملة حول آثار رفع الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب اهتمامها بتطورات ملف رفع الدعم عن المحروقات، ورغبتها في الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول الملف بالنظر لآثاره الكبيرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.

وكشف رئيس اللجنة يوسف العقوري عن الانتهاء من إعداد دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار، موضحًا أنه سيجرى عرضها على الرأي العام خلال ندوة تنظم بمجلس النواب قريبًا، وفق ما نشر موقع مجلس النواب.

وقال العقوري إن اللجنة كلفت منذ أشهر خبيرا اقتصاديا لإعداد هذه الدراسة التي اعتمدت على أدوات اقتصادية لقياس أثر قرار رفع الدعم على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة.

العقوري: لا بد من فتح باب الحوار بشأن ملف رفع الدعم

وأكد العقوري أهمية معالجة ملف دعم المحروقات خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة، موضحا أن اتخاذ القرار الصحيح لا بد أن يكون مبنيًا على دراسات علمية شاملة ودقيقة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.

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وقال إن مقاربة اللجنة حول القضية تتمثل في فتح باب الحوار وإتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة من أجل التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمستوى المعيشي للمواطن الليبي.

جدل حول قرار رفع دعم المحروقات

والثلاثاء الماضي، قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لا سيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

لاحقًا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.