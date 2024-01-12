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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 12 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 10:21 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 12 يناير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال مساء الجمعة مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر يتخللها خلايا رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الساحل وبعض مناطق الدواخل يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وقد تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و19 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر، ما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء غد على الحمادة.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

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