اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورًا بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إمكانية إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورًا بالنيجر وليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في طرابلس الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) عمر الفاروق، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وعُرض اقتراح تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا لأول مرة خلال استقبال وزير النفط والغاز محمد عون أمين العام المنظمة أمس الأربعاء، على هامش زيارة الأخير إلى طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا خلال المدة من 13-14 يناير الجاري.

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إنشاء البنك الأفريقي للطاقة

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدّمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.

وجرى تأكيد التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الدروس والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية.

جانب من استقبال الدبيبة لأمين عام منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول عمر الفاروق، الخميس 11 يناير 2024 (حكومة الوحدة)