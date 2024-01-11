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داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:34 مساء
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
الصفحة الأولى من العدد «425» من جريدة «الوسط»، الخميس 11 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 425 من جريدة «الوسط» وفي صدر الصفحة الأولى نقرأ تقريرًا مجمعًا بعنوان «بين عشوائية القرارات وتفاقم أزمة الانقسام الحكومي.. رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع».

يتناول التقرير قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفع الدعم عن المحروقات، ما أثار موجة من الاستهجان في الشارع الليبي المتضرر بالأساس من الأوضاع المعيشية الصعبة، وهي خطوة من شأنها إشعال مزيد من الاحتجاجات بدل تهدئتها خاصة في جنوب البلاد.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعًا تحت عنوان «على الناجين التكيُّف مع الصدمة.. تقرير فرنسي: كارثة درنة.. إخفاق جديد لدولة مزقها الفساد».

- للاطلاع على العدد 425 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«السحر والشعوذة» يتصدر أچندة جلسة مجلس النواب

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع جاء عنوانه «68 دولة منها 3 مغاربية.. نصف سكان العالم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع خلال 2024».

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا تحت عنوان «السحر والشعوذة يتصدر أچندة جلسة النواب».

ليبيا تبحث عن مبادرة وطنية للخروج من الانسداد السياسي
أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير عنوانه «هل من مبادرة وطنية للخروج من الانسداد السياسي؟».

أيضًا نقرأ في الصفحة نفسها موضوعًا يخص الصحة في ليبيا وجاء بعنوان «بعد عودة كورونا وانتشار الإصابات في عدة دول.. مكافحة الأمراض: 6 إرشادات لمواجهة معركة المتحور».

- للاطلاع على العدد 425 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

محاكمة إسرائيل دوليًّا .. والصين تتمسك بتايوان.. وتتحدى واشنطن
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعًا موسعًا عن تطورات العدوان الصهيوني الوحشي على غزة وتمسك واشنطن بدعم «إسرائيل». التقرير جاء بعنوان «واشنطن تسعى لعرقلة محاكمة الاحتلال على جرائمه» «والجنائية الدولية: نسعى لفتح تحقيق في جرائم بحق صحفيين».

ونقرأ في الصفحة السابعة موضوعًا حول الخلاف الصيني الأميركي حول تايوان، وجاء بعنوان «الصين تتمسك بتايوان.. وتتحدى واشنطن: لا مساومة أو تراجع».

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا عنوانه « أويل برايس: الاضطرابات السياسية لا تزال تتحكم في إنتاج ليبيا».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع بعنوان «بيان المركزي عن العام الماضي.. المرتبات تلتهم نحو 49% من إجمالي الإنفاق في 2023».

اعتماد مواقع ليبية ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي
ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونقرأ فيها موضوعًا بعنوان «برعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.. الاحتفال باعتماد مواقع ليبية ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي».

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه «9.4 مليون شاهدوا الحفل.. أوبنهايمر يكتسح جوائز غولدن غلوب». كما نطالع أيضًا تقريرًا بعنوان «الليبي علي الفلاح عضو تحكيم المسرح العربي».

مواجهات مثيرة في أمم آسيا وأمم أفريقيا
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا رئيسيًا بعنوان «بعد الفوز مرتين وديًّا على إندونيسيا.. الفرسان يستعدون لمواجهة الكويت قبل ختام معسكر القاهرة. أيضًا نقرأ تقريرًا بعنوان «5 نجوم بقيادة الدوسري وسون وطارمي ينتظرون التألق في أمم آسيا».

- للاطلاع على العدد 425 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير بعنوان «وجوه جديدة تنتظر التألق في أمم أفريقيا 34 بكوت ديفوار».

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