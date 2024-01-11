تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال تقرير فرنسي إن مراكز انطلاق المهاجرين من سواحل ليبيا تغير شرقا بعدما هيمنت المنطقة الغربية لسنوات على التدفقات، مبرزا دور السلطات في بنغازي التي تسعى لاستخدام الهجرة ورقة ضغط مع أوروبا، وفق التقرير.

وأكدت جريدة «لوموند» الفرنسية، اليوم الخميس، في تقرير لها إثارة قضية المحاولات الأوروبية قصد الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها، مشيرة إلى أن «دول الاتحاد لا تزال معرضة أكثر من أي وقت مضى لضغوطات الهجرة القادمة من الجنوب».

وارتفعت موجات الهجرة خلال العام 2023، ليس فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، بل حتى عبر المحيط الأطلسي، ومجموعة جزر الكناري. فقد وصل 266940 مهاجرا ولاجئا إلى أوروبا بنسبة 97% عن طريق البحر خلال 12 شهرا الأخيرة، استنادا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

زيادة تدفقات الهجرة من شرق ليبيا ودور القيادة العامة

وتصدرت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة المهاجرين المقبلين عليها، حيث استوعبت 59% من تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. كما تضاعف تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى إيطاليا ثلاث مرات في العام 2023، بالإضافة إلى أن التوزيع الداخلي لنقاط التدفق قد تغير، وتعددت مراكز الانطلاق شرقا بدل الغرب سابقا وفق «لوموند».

- رغم الإجراءات الأوروبية.. تصاعد وتيرة هجرة الأفارقة عبر البوابة الليبية

- تقرير اتهمها بتسليمهم «سرًا».. تونس تنفي مزاعم ترحيل جماعي للاجئين إلى ليبيا

- أوروبا تعلن قفزة في أرقام الهجرة غير النظامية.. و105 أشخاص عادوا إلى ليبيا

- خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال أسابيع

وأرجعت الجريدة الفرنسية الأمر إلى سيطرة قوات القيادة العامة على القسم الشرقي من ليبيا، وهي التي باتت تتسبب اليوم في ربع المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا.

وقال أحد المحللين في مركز التفكير «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود»، روبرت هورسلي إنه من غير المعقول أن تكون مثل هذه الزيادة قد حدثت دون ـ على الأقل ـ تواطؤ ليبي. ويعود ذلك إلى رغبة السلطات بشرق ليبيا في فرض نفسها على الساحة الدبلوماسية للهجرة والتفاوض بهذه الطريقة للحصول على مساعدات مالية من أوروبا مقابل تعهدات لمكافحة الهجرة السرية.

وفي أعقاب انقلاب يوليو 2023 قررت السلطات في نيامي بالنيجر إلغاء قانون 2015 الذي يعاقب على الاتجار غير المشروع بالمهاجرين. وأشارت الجريدة إلى أن «هذا الإجراء القمعي، الذي اعتمد تحت ضغط أوروبا، وبهدف إلى إعاقة التدفقات إلى ليبيا، وبالتالي إلى إيطاليا».

وأضافت أن هذا القانون لعب دورا في انخفاض الهجرة الذي جاء بعد الأزمة الكبرى في العامين 2015 و2016. منبهة إلى مخاوف أوروبا من بداية موجة جديدة للهجرة نحو أراضيها إذا جرى تفكيك هذا النظام.

تدفقات المهاجرين من تونس والمغرب

في المقابل، عدّ الساحل التونسي القاعدة الرئيسية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين في العام 2023 وتحديداً في منطقة صفاقس، وقد شهدت تونس وحدها رحيل ما يقرب من ثلثي المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا (97306 من أصل 157301)، الأمر الذي يغذي التوترات بين تونس وبروكسل.

وتضغط الدول الأوروبية على تونس لمراقبة سواحلها بشكل أفضل مقابل دعم مالي قدره 105 ملايين يورو مخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية وسط رفض الرئيس قيس سعيد أن تكون تونس حارس الحدود لأوروبا.

وحسب التقرير لا يعني تصدير السواحل التونسية لأكبر نسبة من المهاجرين نحو إيطاليا أن هؤلاء المهاجرين تونسيو الأصول. إذ لا يساهم المواطنون التونسيون إلا بنسبة لا تتجاوز 9.8%.

كما لفت المصدر إلى ارتفاع نسبة تدفقات الهجرة القادمة من السنغال وإلى حد أقل من غامبيا وموريتانيا، مما يفسر معظم موجة الهجرة.

لكن عمليات الانطلاق من الساحل الشمالي للمغرب لعبت أيضا دورا في ارتفاع نسب الهجرة، حيث إن ما يقرب من 5300 مغربي وصلوا إلى جزر الكناري ما بين يناير ونوفمبر 2023، وفقًا لوكالة الحدود الأوروبية. وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري خلال 2023 بنسبة 75% مقارنة بعام 2022.