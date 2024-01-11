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شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:53 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس 11 يناير 2024
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سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس الضوء على البدء في توصيل خط مياه النهر الصناعي من خزان عمر المختار بسلوق ليمر عبر سبع مناطق في الساحل الشرقي بدءًا من بنينا وصولا إلى توكرة.

ويعد المشروع من المشاريع المتوقفة منذ قرابة 15 عامًا، بطول 75 كيلومترًا، يتضمن إنشاء 3 خزانات بسعة تصل إلى 2500 متر مكعب، مع بدء توريد الأنابيب.

احتجاج سائقي الشاحنات في المرج
وتطرق البرنامج إلى الوقفة التي نظمتها رابطة سائقي الشاحنات بمدينة المرج التي طالبت بتأمين المنافذ الحدودية، خاصة منفذ السلوم البري ومنفذ رأس جدير ونقاط التفتيش في جميع أنحاء ليبيا وتوفير الوقود لجميع الشاحنات.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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