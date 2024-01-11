العريبي: «النواب» سيعدل الميزانية إذا قدمت حكومة حماد مقترحًا بشأن رفع الدعم عن المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيعدل الميزانية العامة للدولة إذا قدمت الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد مقترحا بشأن رفع الدعم عن المحروقات، مشددا على ضرورة إجراء دراسة «عميقة» قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال العريبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي «وال» إنه «إذا قدمت الحكومة التي يعترف بها مجلس النواب مقترحا بهذا الشأن، فالمجلس سيعدل في الميزانية بحيث يراعي ذوي الدخل المحدود، ولنا في ذلك تجربة رفع الدعم عن السلع التموينية دون دفع البديل المالي للمواطن، مما زاد العبء على كاهل المواطن البسيط».

وأكد العريبي أن رفع الدعم عن المحروقات «تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب»، منبها إلى أن اتخاذ القرار في هذا الشأن «دون دراسة عميقة سيؤثر على المواطن البسيط، خاصة في أمور النقل بشكل عام، وبالتالي سيساهم في ارتفاع الأسعار».

أسباب رفع الدعم عن الوقود

يأتي تصريح العريبي، ردا على ما أعلنه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن عزم حكومته رفع الدعم عن الوقود لوقف عمليات التهريب، وتأكيده خلال اجتماع لجنة المحروقات يوم الثلاثاء أن القرار «لا رجعة عنه».

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وبرر الدبيبة رفع الدعم عن الوقود بتحذير المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية من الاستمرار في الوضع الحالي من شأنه إرهاق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

إغلاق حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا

وجاء إعلان الدبيبة بالتزامن مع إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل حراك «تجمع فزان» في الثاني من يناير الجاري، احتجاجا على عدم توفر الوقود وضعف الخدمات بمناطق الجنوب، ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» على صادراتها من ميناء الزاوية إثر تأثر إمدادات الخام القادمة من الجنوب الغربي.

ونوه العريبي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط على تواصل مستمر مع الأهالي للنظر في مطالبهم وتحقيقها لرفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة، مؤكدا أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على تواصل مع المؤسسة في هذا الشأن.