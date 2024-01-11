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التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الخميس 11 يناير 2024, 05:32 مساء
التكالي: «النواب» لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل وضع حلول لسلبياته
عضو مجلس النواب علي التكالي. (الإنترنت)
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توقع عضو مجلس النواب علي التكالي ألا يوافق مجلس النواب على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل «دراسة سلبياته وتداعياته»، مشيرا إلى أن هناك عدة خطوات يجب أن تسبق اتخاذ هذا القرار وتنفيذه.

وعلق التكالي على ما أعلنه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن عزم حكومته رفع الدعم عن الوقود لوقف عمليات التهريب، وتأكيده خلال اجتماع لجنة المحروقات يوم الثلاثاء أن القرار «لا رجعة عنه».

أسباب رفع الدعم عن الوقود
واعتبر التكالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس قرار رفع الدعم عن الوقود «بمثابة تحميل المواطن تبعات إخفاق الحكومة في معالجة أزمة تهريب المحروقات، الأزمة التي أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة على مدى السنوات الماضية».

ورأى التكالي أن ما تناولته الحكومة في هذا الشأن «هو الجانب الذي يهمها من الموضوع وهو تغطية العجز المالي نتيجة الفساد المستشري الناتج عن الصرف غير المدروس»، لافتاً إلى أن هذا القرار «سيوفر المزيد من المليارات بيد الحكومة لصرفه فيما لا يخدم مصالح الشعب الليبي».

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وقال التكالي إن خطوة تعديل أسعار المحروقات «كان يجب أن تسبقها خطوة أخرى مهمة، وهي وضع الآليات التي تمنع تأثر دخل المواطن التي بدونها سيلحق الضرر على وضع كل الليبيين»، مؤكدا أن مجلس النواب «لا يمكن أن يوافق على هذا القرار قبل دراسة سلبياته وتبعاته، ووضع الحلول لها قبل تنفيذه لأن دخل أغلب الأفراد والأسر لا يسمح بمثل هكذا قرار».

وبرر الدبيبة رفع الدعم عن الوقود بتحذير المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية من الاستمرار في الوضع الحالي من شأنه إرهاق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

الدبيبة: التأخر في معالجة ملف الدعم غير مقبول
ويوم الإثنين طالب الدبيبة لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، مؤكدا أنّ التأخر في معالجة هذا الملف «أمر غير مقبول»، مشددا على ضرورة «تقديم بدائل الدعم للمواطنين وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه، ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف».

وفي تقريره السنوي للعام 2022 طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة إهدار دعم المحروقات، معتبرا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين: «إما استبدال الدعم النقدي بالعيني أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات».

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