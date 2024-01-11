ضبط متهم بسرقة صيدلية في طرابلس قبل 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس شخصا تورط في جريمة سرقة صيدلية بالحي الصناعي قبل عشر سنوات.

وأوقف الأمن المتهم الأول في الجريمة، لكنه ظل يبحث عن المتهم الثاني طيلة الفترة الماضية حتى إيقافه أخيرا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى أن المتهمين تورطا في سرقة مبلغ مالي يقدر بـ800 دينار من الصيدلية وهاتف نقال، وقد أحيل المتهم الثاني إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.