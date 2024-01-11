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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 11:12 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل من شحات إلى طبرق، وتكون شمالية غربية نشطة غدا على الساحل من زوارة إلى رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر، والرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل من مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

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