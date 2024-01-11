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السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:09 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.79 دينار إلى 4.80 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، تراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار من 1.28 دينار أمس، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وهبط الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.

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