حالة الطقس في ليبيا (الخميس 11 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس اليوم الخميس على معظم مناطق البلاد، متوقعا فرصة لسقوط أمطار بداية من مساء الغد على مناطق شمال ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و21 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من ظهر الغد على الساحل وبعض مناطق الدواخل يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على المنطقة من شرق طرابلس إلى مصراتة تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و20 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على المنطقة من شرق بنغازي إلى درنة، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء السبت على الحمادة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.