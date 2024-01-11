ينسحبون بشكل فوضوي.. «جذور» المتمردين التشاديين في ليبيا تُربك ترحيلهم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

حملت التطورات السياسية الأخيرة في تشاد انعكاسات على ملف المتمردين المقيمين في الأراضي الليبية، بعد عودة المئات منهم الذين باتوا ينسحبون بشكل فوضوي من دون وجود خطة محددة المعالم تنص على الالتزام بعدم عودتهم، بينما يرفض خبراء أفارقة تسميتهم «المرتزقة»، كون نحو 50% من سكان الجنوب الليبي يحملون أصولا تشادية.

وأرجع تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أخيرا أسباب عدم تمكن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من ضمان الانسحاب الفعال للمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى غياب قيادة موحدة نتيجة المشهد الأمني المشتت، إلى جانب غياب الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة، والنفوذ الخارجي. وقال الخبراء الأمميون إن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال يتأثر سلبيا بوجود مقاتلين من تشاد والسودان وسورية، بالإضافة إلى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة.

لا نتائج لجولة باتيلي

وأكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن جولة قادته إلى السودان وتشاد والنيجر، في مارس الماضي، لمناقشة مشكلة المجموعات المسلحة التي تجندها أطراف ليبية للقتال إلى جانبها، أسفرت عن اعتماد خطة عمل مع الدول الثلاث، لكن «بعد أيام قليلة من رحيله، اندلعت الاشتباكات في السودان، والأحداث التي تجري في النيجر لا تسمح لنيامي بالدخول في العملية كما كان يأمل»، وفق تعبيره.

لكن على الرغم من ذلك، فإن حركات متمردة عديدة، سواء في السودان أو تشاد، باتت تعلن من حين لآخر انسحابها من الأراضي الليبية من دون تنسيق مع ليبيا أو الأمم المتحدة، لتنضم إلى الصراعات الدائرة في دول الجوار.

- تشاد تعلن عودة 30 متمردا من الأراضي الليبية وتدعو آخرين الانضمام إلى المصالحة

- لتسهيل عودة التشاديين.. مصر للطيران تسيِّر رحلات «ترانزيت» بين طرابلس وإنجامينا

- محللة إيطالية تؤكد صعوبة انسحاب المرتزقة التشاديين والسودانيين من ليبيا

انسحاب 900 متمرد تشادي

آخر الانسحابات، عندما أعلن قادة متمردين في تشاد عودة نحو 900 متمرد يتبعون «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية»، وهو تحالف من الجماعات المتمردة، من قاعدتهم الخلفية في جنوب ليبيا إلى بلادهم، ضمن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بالدوحة في أغسطس 2022.

وأكدت مصادر أن تلك الخطوة جاءت بعد الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الرئيس الانتقالي محمد ديبي، الذي سيقود إلى التخلص من أسلحتهم بنية الانضمام إلى الحكومة، لإعادة بناء البلاد، وذلك بعد سنوات قضاها الكثيرون منهم في الخارج عقب هزيمتهم عندما حاولوا الإطاحة بنظام والده إدريس ديبي العام 2008.

ومحمد نوري، هو زعيم جماعة «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» المتمردة التي توصلت إلى اتفاق مع ديبي الابن.

ومن قاعدتهم الخلفية الموجودة في ليبيا، عبروا الحدود التشادية في 2 يناير الجاري، وسافر زعيمهم محمد نوري، ونائبه محمد أسيليك هالاتا، وزير التخطيط العمراني الحالي، من نجامينا للترحيب بهذه المجموعة في مدينة «فايا» أقصى شمال تشاد.

ويعسكر هؤلاء المقاتلون بالقرب من منطقة «فايا لارجو» التشادية على مقربة من الحدود الليبية، التي يعيش فيها محمد نوري منذ أشهر.

الاندماج في السلطات التشادية

وفي كلمته بعد وصول المقاتلين، أعرب نوري عن أمله «أن يفتح وصولهم صفحة ضمان السلام والأمن الكامل في تشاد، بهدف إعادة بناء البلاد، في ظل الوحدة الكاملة والتفاهم المتبادل».

وبعد توقيع اتفاق السلام في أغسطس 2022، بدأ نوري وجماعته في الحصول على مناصب بحكومة البلاد، إذ أصبح نائبه محمد أسيليك هالاتا وزيرا للتنمية الحضرية والتخطيط.

وسيسافر هؤلاء المقاتلون 600 كيلومتر على الأقل قبل وصولهم إلى معسكر موسورو للتدريب العسكري كجزء من اتفاقية تنص على تخزين أسلحتهم، التي سيجرى توزيعها على الأجهزة الأمنية التي تضم الجيش والشرطة ومسؤولي الهجرة، وبعضهم سوف يوجهون للعمل في المكاتب الحكومية.

مسألة تصنيفات المقاتلين التشاديين

وفي رأي الخبير بالشؤون الأفريقية، إبراهيم زين كونجي، فإن مسألة التصنيفات المتعلقة بالمقاتلين التشاديين ليست بهذه السهولة التي يجرى التسويق لها، مؤكدا وجود مرتزقة من دارفور والسودان في ليبيا. غير أن التشاديين لهم استثناء أكثر من غيرهم من المقاتلين الأجانب.

ودعا الباحث التشادي كونجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى نظرة تفصيلية للأمر. وقال إن الذين عادوا مجرد بضع عشرات فقط، مؤكدا أن أكثر من 50% من «السكان» الموجودين في الجنوب الليبي هم أصولهم تشادية. كما يتوزع آخرون بمناطق الشرق والغرب في زوارة والزنتان والزاوية، ودرنة وطبرق وبنغازي وأجدابيا والبيضاء، حيث إن في هذه المناطق يوجد عدد كبير من التشاديين.

وأوضح كونجي: «كل ما يجري في ليبيا ليس لمصلحة أي أحد»، مضيفا: «التشادي في ليبيا ليبي، والليبي في بلده تشادي بسبب التداخل الجغرافي والتاريخي والعشائري والاجتماعي».

- نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون أسلحتهم

- طرد أبرز حركة تشادية متمردة من ليبيا إلى «مثلث السلفادور»

- أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي

عودة تاريخية

وعاد خبير الشؤون الأفريقية لتوقيت سفر التشاديين إلى ليبيا منذ زمن بعيد للعمل، معتقدا أنه لا توجد خلافات بين البلدين، بل هناك خلافات بين «العملاء» في المنطقة، معتبرا أن «معمر القذافي كان عميلا للنظام الشيوعي الأحمر»، والرئيس التشادي الراحل حسين الحبري (من 1982 حتى 1990) كان «عميلا للنظام الرأسمالي الغربي»، ولافتا إلى أنها «كانت حرب وكالة بين قطبين دوليين خلال الحرب الباردة».

وشرح الباحث إبراهيم زين كونجي، بشكل تفصيلي، جذور استقرار المعارضة التشادية في ليبيا، التي بدأت في 1966، وبعد تولى معمر القذافي السلطة في العام 1969 حين قدم دعوة إلى المتمردين التشاديين، وتحديدا حركة التحرير التي كان يدعمها، ولها معسكرات في جميع الأراضي الليبية إلى غاية العام 1987م. وتلك الفترة انتهت بشكل موقت عندما دعا زعيمهم أتباعه إلى الانضمام لحسين الحبري، ولكن لم يمكثوا كثيرا.

وفي العام 1996، خلال حقبة الرئيس الراحل إدريس ديبي، كان يوسف توغيمي، وزير العدل والدفاع السابق الذي انشق عن النظام، يرأس «الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة»، و«قاد تمرده من معسكرات في الأراضي الليبية بدعم مباشر من القذافي»، ووقتها تعرض لإصابات، وجرى نقله إلى طرابلس للعلاج. وبعد ذلك، سلمه القذافي إلى ديبي، الذي قتله، وهي معلومات جرى إفشاؤها لمسؤول ليبي كبير، مسجون حاليا.

أسباب تمركز حركات التمرد في الجنوب الليبي

وأرجع الخبير التشادي أسباب إيجاد حركات التمرد، التي كانت موجودة في غرب السودان ودارفور، ملاذا آمنا في الجنوب الليبي لعدة عوامل، منها غياب سلطة مركزية واسعة الرقعة، والتداخل الاجتماعي. وقال إن هؤلاء من التبو، ويملكون العرقية والثقافة نفسيهما، بينما مصادر التمويل والمعيشة بالمنطقة أسهل مما هي في أماكن أخرى.

وكان المتمردون التشاديون مجتمعين للتخلص من النظام القائم في نجامينا، لكن التناحر الليبي - الليبي «جعل القادة في بنغازي أو طرابلس يشترون ولاءات هذه الحركات، وهي ما زالت قائمة، فليس هناك فصيل برئ، حيث يبحثون عنهم للاستقواء ومقاتلة الخصوم».

من جهته، يرى الخبير الموريتاني المتخصص في الشئون الأفريقية، سلطان ألبان، أن ملف المرتزقة الأجانب والأفارقة شائك، ولا يمكن للدولة تسويته لوحدها، إذ يحتاج لتضافر الجهود الأممية والدولية.

وقال، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن إعلان الحركات المسلحة التشادية العودة لبلادهم هو مجرد استمرار لملف المصالحة الذي كان قد بدأه رئيس المرحلة الانتقالية محمد ديبي.

وفي اعتقاده «هي خطوة مهمة في ظل استعداداته للانتخابات الرئاسية من أجل توسيع دائرة القبول، وحصد ما يمكن حصده من الأطراف المعارضة أو ذات الطابع التمردي، خصوصا في ظل تعيينه المعارض الأبرز سيكسي ماسارا رئيسا للوزراء».

في المقابل، يشاطر المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي هذا الرأي، لافتا إلى أن حركات المعارضة الموجودة في الساحة عددها كبير، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي يحاول المصالحة مع بعض الأطراف المناهضة له، لتحييد «الأعداء السياسيين»؛ تمهيدا لتولي السلطة، وإجراء التعديلات الدستورية.

عودة مهمة.. ولكن

وأكد العبدلي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن عودة بعض المعارضين خطوة مهمة، لكن الأمر لم ينته. ففي الأشهر السابقة، خاض الجيش التشادي معارك قريبة من الحدود الليبية، وأيضا «القيادة العامة» للجيش الليبي شنت حملة متزامنة في الصحراء الليبية، أدت إلى إخراج وطرد إحدى الحركات من الأراضي الليبية، وهي حركة «المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية».

وأوضح المتابع للشأن الليبي أن المشكلة قائمة حتى الآن، إذ هناك قوات تشادية معارضة موجودة في أماكن وعرة بجبال إقليم «أوزو»، وهي دائما تخوض معارك كر وفر مع الجيش التشادي، وأيضا تدخل للحدود الليبية.

وأرجع سبب ذلك إلى مساحة الحدود التي يصعب تأمينها، وأيضا الانقسام السياسي الذي تسبب في انقسام كل المؤسسات الأمنية والعسكرية، «ما يجعل إخراجهم موقتا، وإن خرجوا سيعودون مجددا».

وأفاد العبدلي بأن «إخراج المرتزقة ليس بالأمر الصعب إن وجدت إرادة وحكومة مركزية قوية وجيش موحد، ولكن ما دام الليبيون ينتظرون الحل من بعثة الأمم المتحدة، ولجنة «5+5» المنقسمة على نفسها، فإن أمر ترحيلهم سوف يكون طويلا، لذا لا بديل عن تشكيل مؤسسات جديدة منتخبة، لإغلاق هذا الملف، وإيقاف تدخلات كل الدول».