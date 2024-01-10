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«الرئاسي»: ليبيا تدعم بكل السبل موقف جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» أمام «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:03 مساء
«الرئاسي»: ليبيا تدعم بكل السبل موقف جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» أمام «العدل الدولية»
صورة مركبة: ضحايا قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وشعار المجلس الرئاسي (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلن المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، تقديم ليبيا الدعم «بكل السبل الممكنة» لخطوة جنوب أفريقيا خلال المرافعة المقررة غدا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ إبادة جماعية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان: «ليبيا تؤيد الموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد الرئاسي دعم موقف جنوب أفريقيا غداً أمام محكمة العدل الدولية، «التي تعبر عن الوجدان الإنساني، وتعزز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية، وخلق نموذج للعيش المشترك».

- ليبيا تقدم مرافعة أمام «العدل الدولية» ضد «إسرائيل» 22 فبراير المقبل
- ليبيا تنضم للملاحقات القانونية ضد «إسرائيل» في «العدل الدولية»

ليبيا ستحضر جلسة الخميس لدعم جنوب أفريقيا
وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن ليبيا ستحضر الجلسة المقررة غدًا الخميس في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.

وأضاف أيضًا أن فريقا ليبيا سيُقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية 22 فبراير المقبل في القضية المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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