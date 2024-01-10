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صندوق إعادة إعمار مرزق يطلب دعما لإنجاز مهامه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:44 مساء
صندوق إعادة إعمار مرزق يطلب دعما لإنجاز مهامه
الاجتماع الأول للعام الجاري للجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق، الأربعاء، 10 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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طلب رئيس صندوق إعادة إعمار مرزق عضو اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق المكلفة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مولود محمد، دعما للصندوق من أجل تمكينه من إنجاز مهامه على الوجه المطلوب لخدمة أهالي المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا، وذلك خلال مشاركته في اجتماع حكومي بطرابلس.

وشارك محمد في الاجتماع العادي الأول للعام 2024 للجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وبحضور كل أعضاء اللجنة بديوان الوزارة في طرابلس.

ترتيبات وأولويات عمليات إعادة إعمار مرزق
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة ترتيبات وأولويات إعادة إعمار مرزق وعودة النازحين، والمشاكل والعراقيل التي تعترض تلك العمليات، وحصر المشاريع الاستراتيجية المتوقفة بالمدينة، وبحث سبل استكمالها وتفعيلها.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء اللجنة العليا استعرضوا العراقيل التي تواجه ملف إعادة إعمار مرزق، محددين أولويات إعادة الإعمار، بحيث يجري البدء في صيانة الشبكة العامة للكهرباء، وإيصالها للمنازل والمزارع، وصيانة منازل المواطنين التي تعاني أضرارا طفيفة، ثم البدء في تهيئة المرافق العامة.

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وطالب أعضاء اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق، خلال الاجتماع، حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالعمل على تفعيل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة، لضمان تحقيق التقدم والاستقرار في المدينة، مشيدين بدور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وجهوده المبذولة في تحريك ملف إعادة إعمار مرزق.

انفراجة في ملف إعادة إعمار مرزق
وأكد التومي، خلال كلمته في الاجتماع، أن ملف إعادة إعمار مرزق «يشهد انفراجا بعد أن واجه عدة عوائق خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى وجود تضافر في الجهود المحلية والدولية، لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لبناء السلام وإعادة إعمار المدينة، وإعادة الحياة إلي طبيعتها.

وأوضح التومي أن العمل يجري حاليا على إعادة الشبكة الكهربائية إلى مدينة مرزق، منوها إلى الشروع في ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم البدء في أعمال صيانة المنازل والمرافق الإدارية والمشروعات الاستراتيجية الأخرى.

بينما أكد مولود محمد أن «الصندوق أنهى جزءا كبيرا من أعمال حصر المباني العامة والخاصة بالمدينة، ووضع الأولويات للبدء في أعمال الصيانة والإعمار»، مشيرا إلى أن «الصندوق بحاجة إلى بعض الدعم، لينجز مهامه على الوجه المطلوب لخدمة مرزق وقاطنيها»، وفق الوزارة.

الاجتماع الأول للعام الجاري للجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق، الأربعاء، 10 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
الاجتماع الأول للعام الجاري للجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق، الأربعاء، 10 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، الأربعاء، 10 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، الأربعاء، 10 يناير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
صندوق إعادة إعمار مرزق يطلب دعما لإنجاز مهامه
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