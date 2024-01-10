ليبيا تقدم مرافعة أمام «العدل الدولية» ضد «إسرائيل» 22 فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، اليوم الأربعاء، إن فريقا ليبيا سيُقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية 22 فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف دغيم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن جلسة 22 فبراير ستعقد في الساعة 16:00 بتوقيت غرب أوروبا (17:00 بتوقيت ليبيا).

وهذه القضية، التي رفعتها فلسطين وليبيا، هي الثانية بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها «إسرائيل» بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

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دغيم: ليبيا ستحضر جلسة الخميس في لاهاي إلى جانب فلسطين

وأكد السفير «دعم الموقف الإنساني التاريخي لدولة الريادة في التعايش والسلام ورفض العنصرية دولة جنوب أفريقيا»، لافتا إلى أن ليبيا ستحضر الجلسة المقررة غدًا الخميس في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتختلف عن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، حيث إنها تتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد، وتتخذ الاثنتان من لاهاي مقرا لهما.

ماذا تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة؟

ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير موقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

وغالبا ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، التي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وقبل الفصل في القضيتين، تتمثل النقطة الجوهرية في ضرورة امتلاك المحكمة الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية.