شاهد في «اقتصاد بلس»: محتجون يمهلون الحكومة 3 أيام قبل إغلاق مجمع مليتة

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على حراك جديد ظهر للعلن قبل أيام يُسمى حراك «استئصال الفساد»، الذي نظم وقفة احتجاجية أمام مجمع مليتة للنفط والغاز، معلنا إمهال الحكومة ثلاثة أيام، بدأت أمس الثلاثاء، للاستجابة لمطالبهم قبل إيقاف العمليات النفطية داخل المجمع.

ويطالب الحراك بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بسبب «تجاوزاته»، معتبرا أن ثمة تلاعبا بمصدر رزق الليبيين، وداعيا إلى «إلغاء القرارات الصادرة عن بن قدارة التي من شأنها الإضرار بليبيا»، في إشارة إلى الاتفاق المزمع توقيعه لتطوير حقل الحمادة مع شركات أجنبية.

بن قدارة: نسعى لتمويل مؤسسة النفط بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات

وأشار البرنامج إلى تصريحات بن قدراة، التي كشف فيها المساعى التي تُبذل مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من أجل تغيير طريقة تمويل المؤسسة «بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات».

الدبيبة: قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات اتخذ ولا رجعة فيه

في سياق آخر، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة: «قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات قد اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرا إلى أن «الوضع الحالي، الذي وصلت فيه قيمة الدعم إلى 50% داخل البلاد، يجب ألا يستمر».

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