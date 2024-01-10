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أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 07:31 مساء
أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا
رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح خلال مداخلة بحضور الدبيبة، 10 يناير 2023. (حكومتنا)
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أظهرت أرقام رسمية حديثة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا، فيما من المقرر إطلاق حملتين للتوعية بسرطاني الثدي والقولون في العام 2024، حسب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح.

وكان السايح يتحدث خلال عرض تفصيلي بشأن توطين علاج الأورام بالداخل بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في مركز العلاج الإشعاعيّ للأورام بالعاصمة طرابلس.

وحسب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن آخر التقديرات الرسمية تشير إلى تسجيل 22059 إصابة و4750 حالة وفاة يوميا في ليبيا، مشيرا إلى غياب الأرقام الرسمية خلال السنوات الماضية في تقدير أعداد الإصابات في البلاد.



سرطان الثدي والقولون في ليبيا
وبينت أرقام صادرة عن المركز أن 28% من الإصابات تركزت في مرض سرطان الثدي، يليها سرطان القولون بنسبة 18%، وتوزعت باقي نسب الإصابات بين أورام متنوعة، مشيرا إلى خطأ الاعتقاد السائد بأن ليبيا أقل في نسبة الإصابة من دول الجوار (مصر وتونس).

وإذ عبر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن أسفه إلى عدم وجود فحص واكتشاف مبكر لمرض سرطان القولون، فقد كشف النقاب عن أن 8% فقط من مصابي القولون في المرحلة الأولى، ولا تتطلب سوى استئصال الورم فقط دون الحاجة إلى علاج كيماوي، ولا تتجاوز تكلفتها 5 آلاف دينار. لكنه لفت إلى أن 38% من الإصابات في المرحلتين الثانية والثالثة التي يكون فيها العلاج أصعب، وتبلغ تكلفة علاج الحالة الواحدة 200 ألف دينار، مما يحمل الدولة الليبية أعباء مالية إضافية.

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ومن المقرر البدء في استقبال ملفات مرضى السرطان في 20 يناير الحالي، وفق السايح، الذي قال إن 80 حالة تتلقى العلاج يوميا في معهد الأورام بمصراتة، و120 حالة في مستشفى طرابلس المركزي، فيما من المقرر أن يبدأ العلاج في بنغازي وصبراتة في 20 يناير الحالي، وتوجيه الحالات المصابة في سبها لتلقي العلاج في صبراتة، وصرف العلاج عبر بطاقة محارب لكل مريض.

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