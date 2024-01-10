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مجلس الدولة ورابطة الأحزاب الليبية يبحثان سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 06:47 مساء
مجلس الدولة ورابطة الأحزاب الليبية يبحثان سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الانسداد السياسي
اجتماع لجنة الشؤون السياسية مع رابطة الأحزاب الليبية، الأربعاء 10 يناير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، لقاء مع رابطة الأحزاب الليبية، وذلك لبحث سبل إيجاد «مبادرة وطنية» للخروج من حالة الأزمة والانسداد السياسي الراهن في ليبيا.

وناقش المشاركون في الاجتماع «الوضع السياسي الراهن ومستجدات الأحداث، كما استعرضوا سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة والانسداد السياسي»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشاركين في الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس «أبدوا رغبتهم الشديدة في المشاركة الفاعلة مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي».

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وتأتي مساعي البحث عن مبادرة وطنية للخروج من حالة الانسداد السياسي في ظل رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا الصادرة منذ 2011.

أحدث المبادرات الأممية لحلحلة الانسداد السياسي
ودعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أواخر نوفمبر 2023، الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع خماسي لبحث الخطوات المقبلة لتنفيذ العملية الانتخابية، وهي إحدى مبادرات المنظمة الدولية الرامية لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.

ويعتزم باتيلي عقد اجتماع تمهيدي لممثلي الأطراف الخمسة الرئيسية وآخر موازٍ يضم قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المكونات الاجتماعية والعسكريين والأمنيين والمجموعات المسلحة من أجل طرح رؤاهم ومشاغلهم بشأن العملية السياسية والانتخابية أمام القيادات الخمسة خلال اجتماعهم المرتقب.

وتتطلع الأمم المتحدة إلى تتويج العملية السياسية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لا يزال الوصول إليها صعبًا في الوقت الراهن بسبب عدم توافق الأطراف الرئيسية الفاعلة على الأطر المنظمة لهذين الاستحقاقين الوطنيين ما حال دون تنفيذهما منذ 24 ديسمبر 2021.

اجتماع لجنة الشؤون السياسية مع رابطة الأحزاب الليبية، الأربعاء 10 يناير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع لجنة الشؤون السياسية مع رابطة الأحزاب الليبية، الأربعاء 10 يناير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع لجنة الشؤون السياسية مع رابطة الأحزاب الليبية، الأربعاء 10 يناير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع لجنة الشؤون السياسية مع رابطة الأحزاب الليبية، الأربعاء 10 يناير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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