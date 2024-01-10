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الكبير يترأس اجتماعًا للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 05:22 مساء
الكبير يترأس اجتماعًا للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاجتماع الأول لسنة 2024 للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مصرف ليبيا المركزي)
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عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول لسنة 2024 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وبحضور أعضاء اللجنة المندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر وحدة المعلومات المالية الليبية في طرابلس جرى خلاله مناقشة أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال واستعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «FATF».

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وأضاف المصرف المركزي أن اللجنة ناقشت أيضا خلال الاجتماع التجهيز للقيام بعملية التقييم الذاتي الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بنظام المكافحة وتوحيد جهودها للحفاظ على سلامة النظام المالي والأمن القومي للدولة والامتثال للمتطلبات الدولية.

الاجتماع الأول لسنة 2024 للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مصرف ليبيا المركزي)
الاجتماع الأول لسنة 2024 للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مصرف ليبيا المركزي)
الاجتماع الأول لسنة 2024 للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مصرف ليبيا المركزي)
الاجتماع الأول لسنة 2024 للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مصرف ليبيا المركزي)
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